Jetzt gang i ans Brünnele…

Foto: Roswitha Rostek

…trink aber net“, heißt es in dem Lied von Friedrich Silcher. Wie man beim Brunnenwandertag erfahren konnte, waren die Brunnen früher zwar wichtige Wasserschöpfstellen, aber unter anderem eben auch Treffpunkt für Verliebte und ein guter Ort für ein Techtelmechtel. Das und noch mehr verriet die diesjährige Festrednerin Prof. Dr. Christel Köhle- Hezinger in ihrem informativen und amüsanten Vortrag zum Thema Brunnen und Wasser den Wanderern am Brunnen im Obertal. Ein herzliches Dankeschön hier nochmals für die unterhaltsame kleine Vorlesung im Grünen. Nun, zum Glück haben sich die Wanderer nicht an das Silcherlied gehalten, sondern bei der Brunnenweg-Hocketse mit mehreren Stationen gerne auch getrunken und gegessen. Zum 20. Mal hat der BA WHSO den Brunnenwandertag am 1. Mai organisiert, der sozusagen das Stadtteilfest für Wäldenbronn, Hohenkreuz, Serach und Obertal ist. Hier trifft man sich unterwegs oft mehrmals, plaudert mit Bekannten oder lernt Wegbegleiter kennen, geht ein Stück des Weges gemeinsam, freut sich über die herrlichen Ausblicke, die blühenden Apfelbäume und das satte Frühlingsgrün in den Streuobstwiesen, bewundert die schön dekorierten Brunnen und sitzt dann schließlich bei einem der Vereine und lässt es sich schmecken. „Ein wunderschöner Tag“, war sich eine Wandergruppe einig, die sich um 14 Uhr ein Gläschen Sekt bei der zentralen Veranstaltung am Obertalweg gönnte. Ein ganz herzliches Dankeschön an alle, die zum Gelingen des Tages beigetragen haben: Der OGV Wäldenbronn, der Liederkranz Eintracht Serach, die Concordia Wäldenbronn, die Feuerwehr-Oldtimerfreunde, Familie Ragg, Familie Barth, Martin Schnabel, Sven Götz, das Brunnenwandertag-Team des BA WHSO und last but not least auch das Grünflächenamt, das die Wegränder und rund um die Brunnen sauber gemacht und gemäht hat.