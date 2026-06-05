Jetzt anmelden für Berkheimer 9m-Turnier

Foto: Bentzien

Links unten flach ins Eck oder oben rechts unter die Latte? Am 11.Juli (ab 16 Uhr) wird in Berkheim wieder auf E-Jugend-Tore geschossen. Die Fußball-Abteilung des TSV Berkheim veranstaltet bereits zum neunten Mal das beliebte 9-Meter-Turnier auf dem Sportgelände Holzäcker, bei dem Mannschaften im direkten Duell vom Punkt antreten. Der Spaß steht dabei an erster Stelle. Im vergangenen Jahr gewannen die “Glashoch Rangers”, die im Finale den “1.FC Tillemann” mit 4:3 besiegten. Platz drei ging an “Can Luca hat Geburtstag”, Vierter wurde “Freibier auf Feld 1”. Insgesamt 32 Mannschaften waren angetreten. Mehr als 1000mal wurde dabei im Turnierverlauf aufs Tor geschossen. Der TSV Berkheim freut sich auch dieses Jahr wieder auf alle Teams, die mitmachen wollen. Eine Mannschaft besteht aus mindestens fünf Schützen (ab 16 Jahren, egal ob männlich oder weiblich) und (zusätzlich oder inclusive) einem Torwart. Die besten vier Teams gewinnen Geldpreise: Platz 1 bekommt 120 Euro, Platz 2 erhält 90 Euro, für Platz 3 gibt es 60 Euro und der Vierte gewinnt noch 30 Euro. Die Startgebühr beträgt 30 Euro pro Team. Anmeldeschluss ist der 4.Juli.Weitere Infos zur Anmeldung unter www.tsv-berkheim.de