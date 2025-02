Jetzt ABBA!

Foto: C.Rehberg

Neu hier? Dann sing mit – und finde neue Freunde – im Esslinger Liederkranz! Wir öffnen am Di,11.2. und 25.2. wieder unsere Türen für neue Sänger/-innen. Komm vorbei und mache mit! Schließlich starten wir mit Dir in ein neues Programm, so ist es der perfekte Zeitpunkt zum Einstieg.

Wenn Du spannende Werke von Händel, Cimarosa und Chilcott sowie Pop-Klassiker, z.B. von Abba im Frühlingskonzert singen möchtest, bist Du bei uns genau richtig! Die Proben finden in der Aula der Schule Innenstadt (Gelände der Katharinenschule) statt, mehr Info unter www.esslinger-liederkranz.de. Tel 0711 80 64 019