Jedes Leben zählt! – Tag der offenen Moschee

„Life Matters: Jedes Leben zählt!“

Den diesjährigen Tag der offenen Moschee (TOM) möchten wir unter dem Motto „Life Matters – Jedes Leben zählt!“ begehen. Denn das Leben ist von unschätzbarem Wert und verdient, in seiner ganzen Pracht geachtet zu werden – unabhängig davon, ob es sich um das Leben eines Menschen, eines Tieres oder einer Pflanze handelt. Dies ist eine zentrale Botschaft des Islam. Muslime sind nach dem Koran angehalten „Leben zu wahren“. In Moscheen wird diese Lehre vermittelt.

Den Tag der offenen Moschee zeichnet aus, dass er Raum und Gelegenheit für Begegnung schafft, der im Alltag oft nicht vorhanden ist. Er ist eine besondere Gelegenheit, die Moschee und damit den Islam und die Muslime als Nachbarn näher kennenzulernen, voneinander zu lernen und damit auch Vorurteile abzubauen. Jährlich kommen rund 100.000 Besucher in mehr als 1.000 Moscheen bundesweit zusammen. Die zahlreichen Begegnungen spenden allen Teilnehmern Hoffnung, Kraft und Zuversicht für das Miteinander in der Gesellschaft.

Dem steigenden Interesse am Islam und den Muslimen möchten wir als offene Moscheegemeinde, die auf die Fragen ihrer Umwelt eingeht, begegnen. Dabei wollen wir unseren Besuchern vor allem die Möglichkeit des persönlichen Kontakts zu uns Muslimen und einen Einblick in unser Gemeindeleben gewähren. Aus diesem Grund laden wir alle Interessenten zum “Tag der offenen Moschee” in die Fritz-Müller-Straße 1 in Oberesslingen ein. Unsere Besucher können am 3. Oktober zwischen 14 und 17 Uhr mit unserem Empfangsteam ins Gespräch kommen, an einer Moscheeführung teilnehmen und ihr Wissen über den Islam vertiefen. Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Erscheinen!