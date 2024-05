Jede*r kann Veeh-Harfe spielen!

Foto: Hermann Veeh GmbH & Co. KG

In unseren Sommerkursen haben Sie die Möglichkeit, die Veeh-Harfe, eine Tisch-Harfe mit 25 Saiten, kennenzulernen, auszuprobieren und gemeinsam mit anderen Menschen zu musizieren! Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Unter die Saiten werden Papierblätter gelegt, nach deren Punkten gespielt werden kann. So können Sie den wunderbaren Klang der Instrumente genießen. Senioren und Erwachsene, die schon immer einmal ein Instrument spielen wollten, sind herzlich willkommen!

Freitagnachmittag, 07.06. | 14.06. | 21.06. und 5.07.2024 (der Kurs beinhaltet 4 Termine) jeweils von 10 – 11.30 Uhr (Vormittagskurs) oder von 15 – 16.30 Uhr (Nachmittagskurs) im Blarerzimmer des NEUEN BLARER, Franziskanergasse 4, 73728 Esslingen. Aufgrund der nur beschränkt zur Verfügung stehenden Instrumente gibt es in diesem Kurs genau 7 Plätze.

Kursleitung, weitere Informationen und Anmeldung bei Ulrike Emrich-Lauster, Diplom-Sozialpädagogin und Ensemble-Leiterin für Veeh-Harfen, Tel. 0711 – 3511030.