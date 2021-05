Jammen bei den MVW-Musikproben

Foto: Uwe Eberspächer/MVW

Seit Februar finden beim MVW online-Musikproben mit der Videokonferenz-Software Skype satt. Skype ist, wie auch andere Programme (ZOOM o.a.) jedoch nicht für gemeinsames Musizieren optimiert, sondern für Sprachunterhaltungen. Der Grund dafür ist die zeitliche Verzögerung (Latenz), die durch den Weg der Musiksignale durch Rechner und Netzwerke zurücklegen muß. Eine „lange Leitung“ ist daher sehr störend. Bei dieser Art online zu Proben spielt ein Musiker seine Stimme, die anderen Musiker spielen zu Hause dazu, ohne sich gegenseitig hören zu können – nicht optimal, aber immerhin besser als gar keine Probenarbeit, denn Musik verbindet auch über Distanzen.

Durch unsere neue Alternative, namens Jamulus, können wir nun miteinander über das Internet musizieren – jedoch in „Echtzeit“, also ohne merkliche zeitliche Verschiebungen. Mit zusätzlichen kabelgebundenen Mikrofonen und ein wenig Zusatzausrüstung, sowie einem eigenen Verbindungsserver für kurze, schnelle Signalwege. Jamulus ist eine Wortkreation aus dem englischen „jam“ – gemeinsam Musik machen und „Kumulus“ – der Internetwolke, in der sich die Klänge vereinen.

Nach intensiver Vorbereitung und zahlreichen Tests fand am vergangenen Samstag die erste Saxophon-Ensemble-Probe mit Jamulus statt. Sowohl unser Dirigent Alexander Theiler, wie auch die fünf Musikerinnen und Musiker waren begeistert von dieser neuen Art des Zusammenspiels.

Bereits an diesem Wochenende wird auch das Holzbläser- und Klarinettenensemble mit Jamulus die Probenarbeit starten, ehe dann die Blechbläser und das Schlagwerk die Umstellung komplettieren werden. Damit werden dann alle Ensembles „jammen“ können.

Trotz dieser neuen Möglichkeiten fiebern wir natürlich den „richtigen“ Präsenzproben und der „Normalisierung“ unserer Veranstaltungen und Aktivitäten entgegen. Wir freuen uns darauf …

Unseren Musikern, Mitgliedern, Freunden und Förderern wünschen wir eine schöne Pfingstzeit!

Gute Zeit und stets gesund bleiben!!!!