Jahresziel erfüllt: Vorweihnachtlicher Pragbesuch

Foto: Matthias Ulrich

Auch in diesem Jahr gehörte die Besichtigung der Goldenen Stadt in der vorweihnachtlichen Zeit zum vereinbarten Jahresziel der Esslinger Verbindungsstelle. Und so trafen sich Anfang Dezember 17 Pragliebhaber, IPA-Freunde aus Esslingen, Stuttgart und Wiesbaden sowie deren Angehörige, um der Stadt an der Moldau erneut einen Besuch abzustatten.

Die Teilnehmer konnten dann vor Ort nicht nur die Weihnachtsmärkte, sondern auch das aus über 400.000 LED-Leuchten bestehende Lichterfest auf dem Park žluté lázně genießen.

Natürlich fanden während dieses Aufenthaltes auch harmonische Begegnungen mit den IPA-Freunden der befreundeten Verbindungsstelle 124 Praha statt.

Außerdem verabredeten sich schon traditionell der stellvertretende Leiter der Stadtpolizei, Ludvík Klema und der Esslinger Verbindungsstellenleiter Helmut Wurster zu einem Treffen in der Direktion der Stadtpolizei.

Viel zu schnell neigte sich der stets kurzweilige Aufenthalt in Prag dem Ende zu und mit einem na shledanou – auf Wiedersehen verabschiedeten sie sich von der „matka měst“, der Mutter der Städte, wie die Goldene Stadt auch noch genannt wird.