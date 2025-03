Jahreshauptversammlung und Projekt Apfelbaum

Foto: Bildquelle: Team Öffentlichkeitsarbeit; Matthias Vetter

Herzliche Einladung an die Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins RSKN zur Hauptversammlung am Freitag, 21. März 2025 ab 19 Uhr im Gemeindehaus St. Katharina – Saalöffnung ab 18 Uhr. Wie immer stehen verschiedene Rechenschaftsberichte, Ehrungen und auch ein Teil des Vorstandes muss turnusgemäß neu gewählt werden.

Am Samstag, 22. März startet das Kinderprojekt “Unser Apfelbaum” mit dem Plfanzen des eigenen Apfelbaumes ab 14 Uhr im Vereinsgarten des Obst- und Gartenbauvereins RSKN. An 4 verschiedenen Terminen im Jahr 2025 steht das Apfelbäumchen im Mittelpunkt. Von der Pflanzung, zur Blüte und am Ende das Ernten der Äpfel und die Herstellung von Apfelsaft. Wir sind gespannt.

Leider steckte bei der Planung der Termine für das Jahr 2025 das Fehlerteufelchen im Kalender. Der Schnittkurs für Ziersträucher mit dem Obst- und Gartenbauverein Wäldenbronn war natürlich schon letzte Woche. Wir geloben Besserung. Falls noch Fragen offen sind oder sich die Information nicht herumgesprochen hat – wir beantworten Ihre Fragen natürlich trotzdem gerne. Und wir haben letzte Woche beim tollen Referneten Herrn Hoffmann gut aufgepasst. Einen ganz herzlichen Dank sagen wir dem Referenten für die wunderbaren Erklärungen rund um Schnitt von Stauden und Sträuchern.