Jahreshauptversammlung mit Kartenverkauf

Foto: C. Lira

Hiermit wollen wir unsere Mitglieder noch einmal ganz herzlich zu unserer anstehenden Jahreshauptversammlung einladen. Die Versammlung findet am Samstag, den 18. März im Gemeindehaus am Blarerplatz statt. Beginn ist um 14:30 Uhr. Besonders würden wir uns hierbei freuen, wenn wir viele Mitglieder aus dem ehemaligen Ortsverband Zell begrüßen dürften. Neben dem offiziellen Teil mit Neuwahlen und Entlastung des Vorstands wird es mit dem Shanty-Chor der Marinekameradschaft „Tsingtau“ Esslingen auch ein Unterhaltungsprogramm geben. Für das leibliche Wohl mit Kaffee und Kuchen sorgt wie gewohnt das VdK-Team. Der Zugang zum Festsaal des Gemeindehauses ist barrierefrei möglich (Rampe und Aufzug). Eine rollstuhlgerechte Toilette ist vorhanden.

Zusätzlich werden bei der Versammlung Karten für den Aprilausflug verkauft. Der Busausflug findet am Donnerstag, den 20. April 2023 statt. Ziel ist der Gasthof „Stahlecker Hof“ in Lichtenstein mit anschließender Shoppingtour im Modemarkt Adler in Neckartenzlingen. Da beim Ausflug keine langen Strecken gelaufen werden müssen, eignet sich der Ausflug auch hervorragend für Gäste mit Rollator oder Gehhilfen, die natürlich mitgebracht werden dürfen.

Eine ausführliche Beschreibung des Ausflugs sowie das Programm der Jahreshauptversammlung sind auch im Internet zu finden unter: www.vdk.de/ov-esslingen/ID210050 bzw. sollten die Mitglieder des Ortsverbands bereits per Rundschreiben erhalten haben.

Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Erscheinen.