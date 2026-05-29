Jahresausflug und offene Gärten

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Ein paar freie Plätze gibt es noch für Kurzentschlossene: Unser diesjähriger Tagesausflug geht gemeinsam mit der Volkstanzgruppe RSKN in’s Hohenloher Land. Zunächst machen wir Station im Freilichtmuseum Wackershofen und bekommen einen ersten Eindruck vom ländlich geprägten Leben in früherer Zeit. Gestärkt mit einem Mittagessen besuchen wir dann die Salzsiederstadt Schwäbisch Hall und können am Marktplatz bei einer Tasse Kaffee dem bunten Treiben zusehen und die Seele baumeln lassen. Termin: Samstag, 30.05.2026 – Auskunft: info@ogv-rskn.de.

Kleine Paradiese öffnen für Besucher:innen – Offene Gärten 2026

„Offene Gärten“ ist eine Veranstaltung von Gartenbesitzern, die ihre mit Herzblut gestalteten Gärten an ausgewählten Tagen für Besucher öffnen. Auch der Vereinsgarten des Obst- und Gartenbauvereins RSKN öffnet seine Tore. Wir laden ein am Sonntag, 14. Juni 2026 von 11 – 18 Uhr zum gemütlichen Verweilen und Feiern im Vereinsgarten. Mit Kaffee und Kuchen werden wir Sie gerne bewirten.

Natürlich können auch die neuen Pflanzen- und Obstbeete, die Apfelbäume vom Kinderprojekt oder die Kräuterspirale besichtigt werden.