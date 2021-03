Ja zum Alicensteg!

Foto: FUSS Esslingen

Mehr als zwanzig Esslinger Organisationen fordern in einem gemeinsamen Aufruf an die Stadtverwaltung und den Gemeinderat: Schluss mit der jahrelangen Hängepartie! Der Alicensteg und der anschließende Weg am Eisberg müssen jetzt ertüchtigt und schnellstmöglich wieder für den Fußverkehr freigegeben werden. Den vollständigen Aufruftext finden Sie unter https://openpetition.de/!hfnbw.

Zu den Unterzeichnenden gehören: Bündnis 90 / Die Grünen, Ortsverband Esslingen | Bündnis Esslingen aufs Rad | BUND-Ortsgruppe Esslingen | Bürgerausschuss Berkheim | Bürgerausschuss Innenstadt | Bürgerausschuss Pliensauvorstadt | Bürgerausschuss Zollberg | Christian Kandzia, freier Architekt, Honorarprofessor für Ästhetik und Naturfotograf | DIE LINKE, Ortsverband Esslingen | ES pioniert! | ESIG – Esslinger Initiative für Gemeinsinn e. V. | Esslingen-Feinstaub-Lärm e. V. | FUSS e. V. Esslingen | Jugendfarm Esslingen e. V. | Naturfreunde OG Esslingen | Parents For Future Esslingen | Schwäbischer Albverein Gau Esslingen | Schwäbischer Albverein OG Berkheim | Schwäbischer Albverein OG Esslingen | Schwäbischer Albverein OG Sulzgries | Stadtseniorenrat e. V. | VCD Esslingen | wasni – die Hoodie-Manufaktur

Unterstützen Sie den Aufruf jetzt online unter https://openpetition.de/!hfnbw