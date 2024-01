Ja sagen zum unperfekten Leben

Foto: Adobe Stock

Viele guten Vorsätze im neuen Jahr drehen sich darum, sich selbst zu optimieren. Mehr Sport zu machen, gesünder zu essen, überhaupt ein besserer Mensch zu werden. Ein kleines Gegenprogramm von Gott hilft im Gottesdienst am kommenden Sonntag, es damit nicht zu übertreiben und in die richtige Balance zu kommen. Denn Gott sagt JA zum unperfekten Leben. Und macht das Beste daraus. Es ist befreiend, nicht vollkommen sein zu müssen. Es ist tröstlich, sich und die anderen auch mit Schwächen und Begrenzungen annehmen zu können. Am Sonntag, 7. Januar um 9.30 Uhr in der Südkirche Esslingen, Spitalsteige 3 und um 10.30 Uhr in der Stadtkirche St. Dionys am Marktplatz, mit Pfarrerin Cornelia Krause.