Italienisch-Kroatisch-Deutsches Erfolgstrio

Foto: Team Öffentlichkeitsarbeit, M. Vetter

November – Flohmarktzeit. Verkaufstische werden aufgebaut, Bücherkisten herangeschleppt, Porzellan klappert, Zeitungspapier raschelt und die fleißigen Helferleins wuseln durch den Salemer Pfleghof. Zeit, dass der Flohmarkt im Salemer Pfleghof seine Türen öffnet. Zu fairen Preisen konnte man in den Bücherkisten stöbern, Klamotten auswählen und Haushaltartikel im Flohmarkt erwerben. Am Samstagnachmittag wehte ein verführerischer Duft von Puderzucker und Apfelmus aus dem Paulussaal durch den Pfleghof. Die Waffelbäckerei der Ministranten hatte geöffnet. Mit viel Freude wurden die frischen Waffeln gleich an die Besucher verkauft und die Minikasse schon einmal aufgebessert.

Der Sonntag begann mit einem Weißwurst-Frühstück. An der Kuchentheke erwarteten die Besucher leckere selbstgebackene Kuchen und Kaffee, während man beim Kleidermarkt die Herbst- und Wintermode zusammenstellen oder im Flohmarktbereich die Wohnungseinrichtung und Kinderspielzeugecke erweitern konnte. In der Küche wurden fleißig Getränke- und Essensbestellungen (italienische Pasta oder Kartoffelsuppe mit Würstel) oder Kaffeenachschub geordert. Nebenan wurde gebrauchtes Geschirr gestapelt, sortiert und in der Spüle klapperte dann fröhlich das Besteck – nicht ohne italienische oder kroatische Gesangseinlagen.

Wir danken gleichermaßen den Spendern als auch Käufern beim Flohmarkt, sowie den Mitarbeiter/-innen, die unermüdlich Zeit und Engagement investierten. Ohne diese Mühe wäre so ein Unterfangen gar nicht realisierbar. Der Erlös wird in diesem Jahr hälftig zum Unterhalt des Salemer Pfleghofes und für die Jugendarbeit der kroatischen Gemeinde und die Ministrantenfahrt nach Rom 2028 aufgeteilt.