Ist die CDU Esslingen lernfähig?

Foto: Jörg Sanzenbacher

Im Stadtteil Weil wurde ein Sportplatz mit Häusern überbaut, den sogenannten „Salucci-Höfen“. 2021 als neues Wahrzeichen Esslingens angepriesen. Jetzt haben sich Anwohner an die Esslinger CDU-Fraktion gewandt, weil soziale Spannungen das Wohnen dort zum Albtraum werden lassen. Die Esslinger Zeitung schreibt über den vor Ort Termin der CDU: „Für Fraktionschef Tim Hauser ist klar, dass es so nicht weitergehen kann: >Aktuell scheint sich die Situation derart zugespitzt zu haben, dass einzelne Eigentümer über einen Verkauf ihrer Wohneinheiten nachdenken.< Deshalb hat die CDU die Stadtverwaltung aufgefordert, die Probleme vor Ort und mögliche Gegenmaßnahmen detailliert zu benennen.“

Gleichzeitig drängt die CDU-Fraktion zur zeitnahen Bebauung des VfL Post Gelände in der Pliensauvorstadt. Für junge Menschen in der Pliensauvorstadt gibt es ausser dieser Sport- und Freifläche keine konsumfreien Treffpunkte. Jugendliche berichten uns, dass dieser Platz sie vor dem Abrutschen in falsche Kreise bewahrt hätte.

Die aktuelle Baulandliste sieht 21% des künftigen Wohnungszuwachses in der Pliensauvorstadt, obwohl die Pliensauvorstadt nur 7% der Gesamtbevölkerung ausmacht. Diese überproportionale Verdichtung in der Pliensauvorstadt, bei gleichzeitigem Verlust der einzigen Sport- und Freifläche, halten wir für völlig inakzeptabel. Für CDU, Freie Wähler und SPD scheinen die Interessen der Menschen in der Pliensauvorstadt eine untergeordnete Rolle zu spielen. Die SPD hat sich wenigstens bereit erklärt, mit den betroffenen Jugendlichen zu sprechen. Die CDU verweigert sich bis heute solchen Gesprächen.