Foto: Peter Köhle

Im Rahmen des Denkmaltages öffnet die Südkirche am Sonntagnachmittag, 13. September, auf besondere Weise ihre Türen: Aus Anlass des 100-jährigen Jubiläums findet ein Interreligiöser Tag der Offenen Tür statt. Alle Nachbar*innen, Familien und Interessierten, ganz gleich, welcher Religion und Konfession sie angehören, sind dazu herzlich willkommen. Von 13 bis 16 Uhr bieten wir Kaffee und Kuchen auf der Terrasse der Südkirche an. Es gibt Mitmachangebote für kleine und eine Rallye mit Aufgaben im Kirchenraum für größere Kinder, fortlaufende Rundgänge zur besonderen Architektur der Südkirche sowie Gesprächsmöglichkeiten und Begegnung für alle, die darauf Lust haben. Wir sind gespannt, wer kommt und freuen uns auf Sie und Euch!