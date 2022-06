Internationales Parlaments-Stipendium

Foto: Grüne

Seit April 2022 unterstützt mich Jelena Jevtic in meinem Berliner Abgeordnetenbüro. Jelena kommt aus Belgrad, sie ist Juristin und Stipendiatin des Internationalen Parlaments-Stipendiums (IPS) des Deutschen Bundestages. Vergangene Woche hat Jelena auch Esslingen und den Wahlkreis besucht. Der Deutsche Bundestag vergibt in Kooperation mit der Freien Universität, der Humboldt-Universität sowie der Technischen Universität in Berlin jährlich bis zu 120 Stipendien an junge Hochschulabsolventinnen und -absolventen aus 50 Nationen. Bei diesem Stipendium hat man die Möglichkeit, fünf Monate lang die parlamentarische Arbeit im Detail kennen zu lernen.

Zu dem Stipendium gehört auch ein dreimonatiges Praktikum in einem Abgeordnetenbüro, bei dem Jelena mein Team und mich bei den täglichen Arbeiten tatkräftig zur Seite steht und mich in Sitzungen begleitet. Das IPS vermittelt demokratische Werte und Toleranz in einer pluralen Gesellschaft, es vertieft das Verständnis für kulturelle Vielfalt und fördert das friedliche Zusammenleben in der Welt. Das IPS will darüber hinaus einen Beitrag zur Festigung der bilateralen Beziehungen Deutschlands mit den teilnehmenden Ländern leisten. Das können wir gut brauchen. Ich freue mich sehr darüber, dass junge Menschen diese Ideen unterstützen.