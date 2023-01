Internationales Fanclubfußballturnier in Berkheim

Foto: Joachim Schmid

Zum 42. Mal EUROPAS größtes FANCLUBTURNIER am 07. und 08. Januar 2023 in der Sporthalle in Esslingen-Berkheim!

Einige Hundert Teilnehmer und Gäste werden am 07. und 08. Januar wieder in der Berkheimer Sporthalle erwartet. Das 42. Internationale Hallenfußball-Fanclubturnier des RWS Berkheim seit 1980 nach zweijähriger Corona-Pause steht an! Insgesamt nehmen 28 Mannschaften teil, wobei davon vier Teams aus der Schweiz kommen. Die Vorrundenspiele in 7 Vierergruppen sind am Samstag, 07.01.23, von 09.00 bis 16.31 Uhr. Danach von 16.42 bis 18.10 Uhr finden dann bereits die ersten Zwischenrundenspiele statt.

Am Sonntag, 08.01.23, ab 08.45 Uhr wird die Hoffnungsrunde (Plätze 17 – 28), ab 12.03 Uhr die restlichen Zwischenrundenspiele sowie ab 15.17 Uhr die Platzierungsrunde (Plätze 5 – 16) ausgespielt.Um 12.55 Uhr ist die Pokalübergabe an die Mannschaften von Platz 17 – 28. Die zwei Halbfinalspiele werden um 16.45 Uhr und 16.57 Uhr gespielt. Das Spiel um Platz 3 ist um 17.52 Uhr, das Endspiel um den Turniersieg um 18.05 Uhr.

Die Siegerehrung der Mannschaften der Plätze 1 – 16 um 18.25 Uhr führen der Esslinger 1. Bürgermeister Ingo Rust und der SPD-Landtagsabgeordnete Nicolas Fink durch.

Neben dem Sportlichen soll das Freundschaftliche bei diesem Hallenturnier nicht zu kurz kommen. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt: Warmer Fleischkäse, Kaffee und Kuchen, belegte Brötchen und Getränke aller Art werden angeboten. Der Eintritt ist frei!

Überzeugen Sie sich mit einem Besuch von der Qualität des Turniers. Der Eintritt ist frei! Der RWS Berkheim möchte sich gleichzeitig auch bei den Werbepartnern für ihr finanzielles Engagement bedanken, ohne die die Durchführung nicht möglich gewesen wäre!

Kontaktadresse:

Rot-Weiße Schwaben Berkheim 1977 e.V., -Geschäftsstelle-, c/o Joachim Schmid, Schwarzwaldstraße 3, 73734 Esslingen (Berkheim), Tel. 0711/3452492 oder Handy 0177/7084134, Fax 0711/46924510, E-Mail: info@rws-berkheim.de, Homepage unter www.rws-berkheim.de