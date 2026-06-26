Internationale Verständigung durch Musik

Foto: Esslinger Liederkranz

Von einer inspirierenden Konzertreise nach Neath kehrten die Sängerinnen und Sänger des Esslinger Liederkranzes sowie der Sing-Uni der Hochschule Esslingen zurück. Auf dem Programm standen ein gemeinsames Konzert mit dem Neather Partnerchor sowie ein Auftritt im Gottesdienst der anglikanischen Kirche St. Thomas. Neben den geistlichen Konzerten fanden gemeinsame Ausflüge mit den Gastgebern sowie viele spannende Gespräche und gemeinsame Aktivitäten statt. Am vorletzten Abend lud die Stadt Neath die Sängerinnen und Sänger zum Empfang ein.

Der zu diesem Zeitpunkt erst seit einer Woche amtierende Bürgermeister der Stadt Neath, Cllr. Mark Protheroe sowie die ehemaligen Bürgermeister Bob und Sara Price lobten die gemeinsame Zusammenarbeit der beiden Chöre. Beeindruckend sei, dass die Partnerschaft der Städte Neath und Esslingen nach ca. 30jähriger Pause im Bereich Kultur wiederbelebt werden konnte.

“Dieser Austausch zeigt, dass internationale Verständigung gelebt werden muss, wenn sie die Menschen auf beiden Seiten berühren soll. Musik ist hierbei das perfekte MIttel der Verständigung. Wo sonst können fremde Menschen so miteinander in Harmonie sein und als Freunde auseinandergehen?”, resumiert Chorleiterin Steffi Bade-Bräuning.

Im Konzert am darauffolgenden Tag konnten die Musiker/-innen zudem den Bürgermeister der Stadt Port Talbot, Borough Cllr. Alan Lockyer begrüßen. So trennten sich beide Ensembles in der Gewissheit, 2027 zum Esslinger Stadtjubiläum eine Neuauflage dieser internationalen Freundschaft in Musik zu präsentieren. Vielen Dank an alle Beteiligten!