Intern. Fanclubturnier am 3./4.1.26 in Berkheim

Zum 45. Mal EUROPAS größtes FANCLUBTURNIER am 03. und 04. Januar 2026 in der Sporthalle in Esslingen-Berkheim
Einige Hundert Teilnehmer und Gäste werden am 03 und 04. Januar wieder in der Berkheimer Sporthalle erwartet. Das 45. Internationale Hallenfußball-Fanclubturnier des RWS Berkheim seit 1980 bei einer zweijähriger Corona-Pause steht an! Neben Fanclubs vom VfB Stuttgart und dem 1. FC Kaiserslautern nehmen noch weitere Fanclubs der Bundesligavereinen und 3 aus der Schweiz teil. Der Eintritt ist frei!
Spielplan des VfB Stuttgart der Saison 2025/26
Sa., 10.01.26, 18.30, Bayer Leverkusen – VfB Stuttgart
Di., 13.01.26,18.30, VfB Stuttgart – Eintracht Frankfurt
So.,18.01.26, 15.30, VfB Stuttgart – Union Berlin
Do., 22.01.26, 21.00, AS Rom – VfB Stuttgart (EL)
So., 25.01.26, 15.30, Bor. Mönchengladbach – VfB Stuttgart
Do., 29.01.26, 21.00, VfB Stuttgart – Young Boys Bern (EL)
So., 01.02.26, VfB Stuttgart – SC Freiburg **
03.-04.02.26, DFB-Pokal Viertelfinale
Nächster VfB-Fantreff
Ausnahmsweise am Dienstag, 30.12.25, findet um 19.00 Uhr der nächste VfB-Fantreffs im RWS-Clubhaus, Hammerschmiede 14, statt.
Busfahrten zu den Auswärtsspielen des VfB Stuttgart
Der RWS Berkheim führt zu den nachfolgenden Auswärtsspielen des VfB Stuttgart jeweils eine Busfahrt durch:
Sa., 10.01.26, 10.00, Bayer Leverkusen – VfB Stuttgart
So., 25.01.26, 07.00, Bor. Mönchengladbach – VfB Stuttgart
Fahrpreise: jeweils 40,00 Euro zzgl. dem Ticketpreis
Kontaktadresse:
Rot-Weiße Schwaben Berkheim 1977 e.V., -Geschäftsstelle-, c/o Joachim Schmid, Schwarzwaldstraße 3, 73734 Esslingen (Berkheim), Tel. 0711/3452492 oder Handy 0177/7084134, Fax 0711/46924510, E-Mail: info@rws-berkheim.de, Homepage unter www.rws-berkheim.de