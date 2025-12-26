Intern. Fanclubturnier am 3./4.1.26 in Berkheim

Foto:

Zum 45. Mal EUROPAS größtes FANCLUBTURNIER am 03. und 04. Januar 2026 in der Sporthalle in Esslingen-Berkheim

Einige Hundert Teilnehmer und Gäste werden am 03 und 04. Januar wieder in der Berkheimer Sporthalle erwartet. Das 45. Internationale Hallenfußball-Fanclubturnier des RWS Berkheim seit 1980 bei einer zweijähriger Corona-Pause steht an! Neben Fanclubs vom VfB Stuttgart und dem 1. FC Kaiserslautern nehmen noch weitere Fanclubs der Bundesligavereinen und 3 aus der Schweiz teil. Der Eintritt ist frei!

Spielplan des VfB Stuttgart der Saison 2025/26

Sa., 10.01.26, 18.30, Bayer Leverkusen – VfB Stuttgart

Di., 13.01.26,18.30, VfB Stuttgart – Eintracht Frankfurt

So.,18.01.26, 15.30, VfB Stuttgart – Union Berlin

Do., 22.01.26, 21.00, AS Rom – VfB Stuttgart (EL)

So., 25.01.26, 15.30, Bor. Mönchengladbach – VfB Stuttgart

Do., 29.01.26, 21.00, VfB Stuttgart – Young Boys Bern (EL)

So., 01.02.26, VfB Stuttgart – SC Freiburg **

03.-04.02.26, DFB-Pokal Viertelfinale

Nächster VfB-Fantreff

Ausnahmsweise am Dienstag, 30.12.25, findet um 19.00 Uhr der nächste VfB-Fantreffs im RWS-Clubhaus, Hammerschmiede 14, statt.

Busfahrten zu den Auswärtsspielen des VfB Stuttgart

Der RWS Berkheim führt zu den nachfolgenden Auswärtsspielen des VfB Stuttgart jeweils eine Busfahrt durch:

Sa., 10.01.26, 10.00, Bayer Leverkusen – VfB Stuttgart

So., 25.01.26, 07.00, Bor. Mönchengladbach – VfB Stuttgart

Fahrpreise: jeweils 40,00 Euro zzgl. dem Ticketpreis

Kontaktadresse:

Rot-Weiße Schwaben Berkheim 1977 e.V., -Geschäftsstelle-, c/o Joachim Schmid, Schwarzwaldstraße 3, 73734 Esslingen (Berkheim), Tel. 0711/3452492 oder Handy 0177/7084134, Fax 0711/46924510, E-Mail: info@rws-berkheim.de, Homepage unter www.rws-berkheim.de