Insalata Caprese – ein erfrischendes Sommergericht

Foto: Rainer Zenz

Insalata Caprese – wer es nicht kennt: das ist dieser ursprünglich aus Italien stammende Vorspeisensalat, angerichtet aus Tomaten, Mozarella, Basilikum & Olivenöl. In fast jedem Restaurant konnte man das zuletzt bekommen – sowohl südlich der Alpen wie auch hier auf unserer Seite. Denjenigen, die Tomaten mögen, bringt diese leichte Speise wunderbaren sommerlichen Genuss!

Aber leider – auch hier wirkt nun die globale Erhitzung hinein: die traditionelle Produktion des Büffel-Mozarella in der italienischen Region Kampanien wird infolge zunehmender Hitze und Dürre sowie der Grünfutter-Knappheit mehr und mehr erschwert. Die Folge: sinkende Erzeugungsmengen, steigende Preise.

Nicht besser steht es in Oberitalien: dort leidet die Herstellung des auch bei uns hier hoch geschätzten und viel verwendeten Parmesankäses unter den sich rasch verändernden Klimabedingungen. So muss z.B. für die Kühlung der Reifekeller immer mehr Energie aufgewendet werden, was die Kosten in die Höhe treibt.

Das waren zwei Beispiele dafür, dass sich die globale Erhitzung nicht nur in den Zahlenreihen der Klimastatistiken zeigt, sondern unser ganz alltägliches Leben immer mehr belastet. Das spüren wir ja im Zuge der aktuellen Hitze- und Dürreperioden auch am eigenen Leib. Und an manchen Orten, an denen wir früher noch sorgenfrei Sommerurlaub machen konnten, vergällen uns inzwischen Temperaturen über 40 °C sowie Waldbrände das Vergnügen.

Dazu will irgendwie nicht richtig passen, dass der Klimaschutz derzeit im Bewusstsein vieler Menschen ziemlich weit hinten steht – und demzufolge auch in der Politik. Um aber den Jüngeren noch eine erträgliche Zukunft offenzuhalten, müssten wir alle in vielem umsteuern.