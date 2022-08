Inklusive Sommertour zu Sensationen

Foto: Christoph Schweizer

Wozu in die Ferne fahren, wenn man nach gerade 60 Minuten Busfahrt sensationelle Schönheiten entdecken kann? Mitglieder und Engagierte des Krankenpflegevereins Stadtmitte, des Ökumenischen Krankenpflegevereins Esslingen-Nord und der Lebenshilfe waren am vergangenen Freitag beim gemeinsamen Sommerausflug in Blaubeuren. Sie staunten über das tiefe Blaugrün des Blautopfs, genossen beim Singen die Akustik in der Klosterkirche, ließen sich vom Pfarrer und Vereinsvorsitzenden Christoph Schweizer den Hochaltar zeigen, bummelten durch die Altstadt und ließen sich Mittagessen und Eisbecher schmecken. Eine Besonderheit der gemeinsamen Ausflüge von Krankenpflegevereinen und Lebenshilfe ist der achtsame Umgang miteinander. Die Frau mit Rollator lässt sich über die Treppenstufen helfen, ein anderer erhält Unterstützung beim Lesen der Speisekarte, und alles geht sehr entspannt vonstatten.