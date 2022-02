Inklusion – ein wichtiges Thema

Foto: Lizenzfrei

Das Kunstdruck CentralTheater möchte nicht nur die eigenen Veranstaltungen möglichst barrierearm gestalten, sondern auch über Inklusionsthemen aufklären. So wird beispielsweise seit 2008 jeweils am 1. März der ‚Tag des Rollstuhls‘ gefeiert. Und zwar international. Dies nimmt das Kunstdruck CentralTheater zum Anlass, auf dem Instagram-Kanal ‚kunstdruck_schauspiel‘ ein Quiz zum Thema zu veranstalten und zu informieren. Denn, Hand auf‘s Herz: Wer weiß, dass Menschen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, an diesem Tag feiern, dass der Rollstuhl einen positiven Einfluss auf ihr Leben hat? Schließlich gibt er ihnen die Möglichkeit, sich einigermaßen unabhängig von A nach B zu bewegen. Gleichzeitig geht es jedoch auch darum, darauf aufmerksam zu machen, dass es Millionen von Menschen gibt, die keinen Zugang zu einem Rollstuhl haben. Weil sie ihn sich schlicht nicht leisten können. Oder weil in ihrem Lebensumfeld keine Rollstühle hergestellt werden. Es geht aber auch um Barrieren, die Menschen im Rollstuhl tagtäglich bewältigen müssen. Sei es am Arbeitsplatz, bei der Wohnungssuche – oder aber beim Theaterbesuch. Denn selbst wenn der Wille für Barrierefreiheit vorhanden ist: Bauliche Gegebenheiten machen häufig eine wirklich freie und selbstbestimmte Nutzung unmöglich. Auch im Kunstdruck CentralTheater gibt es gerade für Menschen im Rollstuhl immer noch viele Barrieren, für deren Abbau einiges an Kreativität nötig ist. Der Förderverein unterstützt das Kunstdruck CentralTheater bei der weiteren barrierearmen Gestaltung des Theaters, beispielsweise durch Umfragen. Wer Interesse und Lust hat, das Thema Barrierefreiheit aktiv anzugehen, kann sich gerne melden unter foerderverein@schauspiel-kunstdruck.de. Ideen sind jederzeit willkommen.