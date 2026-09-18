Infoveranstaltung zur Photovoltaik-Bündelaktion

Foto: Stefan Rundel

Mit selbst produziertem Strom lässt sich nicht nur der Wasserkocher und die Waschmaschine versorgen, sondern auch das Auto oder die Wärmepumpe – und so je nachdem ein großer Teil des täglichen Strombedarfs. Deshalb laden die Bürgerausschüsse WHSO und St. Bernhardt, Kennenburg, Wilflingshausen zusammen mit der Klimaschutzagentur des Landkreises Esslingen, der Stadt Esslingen und der Teckwerke Bürgerenergie Genossenschaft am 29.09.2026 um 18 Uhr zu einer Infoveranstaltung in die Hohenkreuzhalle ein. Die Energiegenossenschaft Teckwerke hat in den letzten Jahren bei mehreren Photovoltaik-Bündelaktionen bereits knapp 300 Anlagen installiert, allein 2023 über 100 Photovoltaikanlagen in Aichwald/Lichtenwald. Und bündeln lohnt sich, denn: Umso mehr Anlagen bestellt werden, umso günstiger der Preis. Dabei sind die Teckwerke Ansprechpartner von der Bestellung, über die Installation bis zur Inbetriebnahme. Bei der Infoveranstaltung wird über den Ablauf der Bündelaktion informiert und es können im Anschluss Fragen gestellt werden. Bei Interesse kann in den Tagen nach der Veranstaltung eine Rückmeldung an die Teckwerke erfolgen und es wird ein Vor-Ort-Termin für die Angebotserstellung vereinbart. So hoffen auch die Bürgerausschüsse einen Teil zur Energiewende beizutragen und freuen sich auf reges Interesse.