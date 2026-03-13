Infoveranstaltung mit BM-Runde, GR, JGR und AG BA

Foto: T.H.

Im Jahr 2022 wurde die neu erarbeitete Zusammenarbeit zwischen der Arbeitsgemeinschaft der Bürgerausschüsse (AG BA), dem Gemeinderat und der Verwaltung beschlossen.

Diese sieht vor, dass jährlich eine gemeinsame Informationsveranstaltung zwischen Gemeinderat, Verwaltung und allen Bürgerausschüssen stattfndet.

Das Gremium der AG BA hat bereits 2025 beschlossen, dass unbedingt auch der JGR dabei sein muss. Diesen Beschluss hat die Verwaltung positiv auch in 2026 umgesetzt. Ebenso darf die AG BA seit 2025 drei stadtteilübergreifende Themen vorschlagen, welche an diesem Tag ausführlich besprochen werden.

Am Donnerstag, 05.03.2026 fand ab 18 Uhr im Alten Rathaus die Infoveranstaltung statt, mit einer historisch hohen Teilnahme aller Gremien.

Die Geschäftsstelle der Bürgerausschüsse mit Frau Günther und Herrn Strobel haben dabei eine hohe Wertschätzung ihrer täglichen Arbeit durch alle Bürgerausschüsse erfahren, mit einer deutlichen positiven Signalwirkung.

Die drei stadtteilübergreifenden Themen waren 2026:

– Sauberkeit in den Stadtteilen

– Katastrophenschutz, Krisenvorsorge und Notfallversorgung

– ÖPNV Ausbau in ganz Esslingen

Alle offenen Themen nahm die Verwaltung, der GR und der JGR aufmerksam war und werden diese zeitnah den Bürgerausschüssen rückmelden. Ebenso folgen wohl bis Ende März 2026 alle Protokolle der OB Sommertour 2025 an die 12 Bürgerausschüsse.

Alle Informationen zu den Bürgerausschüssen finden Sie auf der Homepage: Bügerausschüsse Esslingen