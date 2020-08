Infos/Termine/Veranstaltungen

Stadt vermittelt Einkaufshilfen und Gesprächspartner

Unter dem Motto „Esslingen hält zusammen“ vermittelt die Stadt Esslingen Ehrenamtlich Engagierte an Personen, die ihre Wohnung derzeit nicht verlassen können oder wollen. So sollen Einkäufe erledigt werden und bei Bedarf am Telefon auch das ein oder andere Gespräch über den Alltag geführt werden. Die Kontakte werden ausschließlich am Telefon gepflegt, die Übergabe der Einkäufe wird vor der Haustüre abgewickelt.

Das Vermittlungstelefon im Amt für Soziales, Integration und Sport ist ab sofort und bis auf weiteres Mo-Fr von 9 bis 12.30 Uhr unter der Nummer 0711/3512-2694 oder unter zusammen@esslingen.de erreichbar. Medizinische und rechtliche Fragen im Zusammenhang mit dem neuartigen Virus können von dieser Stelle leider nicht beantwortet werden.

Bewegungs-Treffs für Seniorinnen und Senioren

Montag, 24. August: 9:30 Uhr Stadtmitte: Maillepark; 10 Uhr Kennenburg: Park Geriatrie-Zentrum; 10 Uhr Klinik Esslingen: Patientengarten, 14 Uhr Jägerhaus: Spielplatz

Dienstag, 25. August: 9:30 Uhr Berkheim: Schulstraße/Moltkestraße; 10 Uhr Oberesslingen/Gartenstadt: Spielplatz Landhausstraße und Zollberg: Ecke Achalmstraße/Jusiweg; 10 Uhr Sulzgries: Platz vor der Kirche St. Katharina.

Mittwoch, 26. August: 9.30 Uhr Mettingen: Wiese Bürger- und Vereinshaus; Zollberg: Spielplatz Blienshaldenweg; Pliensauvorstadt: Spielplatz Schubart-Anlage. 10 Uhr Hohenkreuz: Spielplatz äußerer Burgplatz.

Donnerstag, 27. August: 9 Uhr Krummenacker: Spielplatz Hertfelderstraße; Wäldenbronn: Spielplatz Hainbach; 10 Uhr Stadtmitte: Schillerpark; Hohenkreuz: Spielplatz Barbarossastraße.

Nach der Corona-Verordnung des Landes sind 20 Personen pro Bewegungstreff gestattet. Die Teilnehmenden werden gebeten, die Abstandsregelungen einzuhalten und grundlegende Hygieneregeln zu beachten.

Bürger-PC – Computer und Internet für alle!

Sie fragen sich, wie das Internet funktioniert oder wie man eine E-Mail verschickt? Die Bürger-PC Mentorinnen und Mentoren nehmen sich Zeit und begleiten beim Einstieg in die Nutzung der neuen Medien. Die bürgerschaftlich Engagierten bieten Hilfestellung und Beratung bei der Nutzung von PC, Tablet oder Smartphone. Wer keinen PC zu Hause hat, kann die PC’s vor Ort nutzen oder seine eigenen Geräte mitbringen. Buerger-gehen-online im Mehrgenerationen- und Bürgerhaus Pliensauvorstadt, Weilstraße 8, 73734 Esslingen. Öffnungszeiten: Montag 10 bis 12 Uhr, Mittwoch 15 bis 17 Uhr, Donnerstag 10 bis 12 Uhr und Freitag 15 bis 17 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Das Angebot ist kostenlos.

Im Forum Esslingen – Zentrum für Bürgerengagement in der Schelztorstraße 38 gibt es eine individuelle telefonische Terminvergabe. Angeboten werden Sprechzeiten am Mittwoch von 10-12 Uhr, am Donnerstag von 15-17 Uhr sowie am Freitag von 14-16 Uhr. Die Anmeldung erfolgt über die Telefonnummer 0711 3512-3406 beim städtischen Amt für Soziales, Integration und Sport.

Pflegestützpunkt und Beratungsstelle für Ältere

Der Pflegestützpunkt/Beratungsstelle für Ältere berät bei Krankheit, Behinderung oder Pflege und zur Finanzierung notwendiger Hilfen, sowie in krankheitsbedingten Krisensituationen. Die Beratung ist individuell, neutral und kostenlos. In der Stadt Esslingen gibt es eine Vielzahl an Unterstützungsmöglichkeiten, die vielen Menschen unbekannt sind. Interessierte erhalten ebenso vorsorgliche Informationen zum Thema Vorsorgepapiere, Betreutem Wohnen und vielem mehr. Die Beratung erfolgt telefonisch, im Pflegestützpunkt oder zuhause. Zur Terminvereinbarung wählen Sie bitte Telefon 0711 /3512-3220 oder – 2395. Für den Einlass ins Bürgeramt, Beblingerstraße 3, ist das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes erforderlich.

BücherEcke

Ferienzeit ist Lesezeit. Die passenden Bücher findet man in den BücherEcken.

Mehrgenerationen- und Bürgerhaus Pliensauvorstadt, Weilstraße 8, Öffnungszeiten: Montag 8 bis 10 Uhr, Mittwoch 10 bis 12 Uhr.

Gesprächskreis Aktuelles Zeitgeschehen

Der Gesprächskreis Aktuelles Zeitgeschehen (GAZ) findet im Mehrgenerationen- und Bürgerhaus Pliensauvorstadt jeden Donnerstag von 15 bis 17 Uhr statt.

Alle, die gerne über aktuelle Themen aus Politik und Gesellschaft mit anderen diskutieren oder sich informieren wollen, sind herzlich eingeladen. In lockerer Runde und in gegenseitiger Toleranz und Respekt tauschen wir unsere Meinungen und Fragen aus. Wir wollen Hilfestellung geben, um sich in der täglichen Informationsflut der Medien zurecht zu finden.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Allerdings ist Teilnehmerzahl derzeit auf 14 Personen begrenzt. Ort: Weilstraße 8, Pliensauvorstadt. Kontakt: gaz@mgh-es.de