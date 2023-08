Informieren und schützen vor kriminellen Banden

Foto:

In der Zwischenzeit wird man fast täglich in den Medien darüber informiert, dass ältere Menschen Opfer von gewissenlosen Telefonbetrügern werden. Dabei geht es ausschließlich darum den Opfern Geld und Wertgegenstände zu stehlen. Neben den Betrugsmaschen „Enkeltrick“ und „Falscher Polizeibeamter“ sind Schockanrufe eine besonders perfide Variante, bei denen ältere Menschen am Telefon getäuscht und in Panik versetzt werden. Die Anrufer sitzen oftmals in Telefonzentralen im Ausland und arbeiten mit kriminellen Tatgenossen vor Ort zusammen.

Das Referat Prävention des Polizeipräsidiums Reutlingen bietet schon seit vielen Jahren Präventionsvorträge für Seniorinnen und Senioren an.

Bereits seit 2006 sind auch Sicherheitsberater für Senioren vom Kreisseniorenrat Esslingen (KSR) die Referenten dieser Präventionsvorträge.

In Kooperation des KSR und dem Referat Prävention des Polizeipräsidiums Reutlingen werden wieder ehrenamtliche Sicherheitsberater professionell ausgebildet. Zukünftig werden diese in den Gemeinden des Landkreises im Auftrag der Polizei unterstützende Aufklärungsarbeit betreiben.

Die Vorträge durch die Sicherheitsberater für Senioren werden kostenlos für Vereine, Seniorentreffs und andere Institutionen angeboten. Dies wird u.a. dadurch möglich, dass der KSR von der Stiftung der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen finanziell unterstützt wird.

Interessierte Verbände und Vereine in den Gemeinden, die eine Vortragsveranstaltung organisieren möchten, wenden sich bitte an das Referat Prävention des Polizeipräsidiums Reutlingen. Per Email an reutlingen.pp.praevention@polizei.bwl.de oder per Telefon an das Geschäftszimmer des Referats Prävention unter der Nummer 07121 942-1202.