Informationen und Veranstaltungen

So., 10.07.

Keine Gottesdienste in unseren drei Gemeinden. In Berkheim ist die Gemeinde herzlich zum ökum. GD um 10:30 Uhr auf den Steinriegel eingeladen. In Hegensberg findet das diesjährige Wald- und Kinderfest statt, wo es ebenfalls einen ökum. GD um 10:30 Uhr beim Dulkhäusle gibt.

Mo., 11.07.

18:00 Uhr ökumenisches Friedensgebet (kath. Münster St. Paul)

19:30 Uhr Jugendkreis (Christuskapelle Hegensberg)

Di., 12.07.

20:00 Uhr Gemeindechorprobe (Christuskirche Berkheim)

Do., 14.07.

19:30 Uhr Posaunenchorprobe (Christuskirche Berkheim)

19:30 Uhr Gemeindetreff mit Pastor Holger Panteleit (Christuskapelle Hegensberg)

Fr., 15.07.

18:30 Uhr Jugendtreff „Oscar“ (Friedenskirche Esslingen)

Sa., 16.07.

10-17 Uhr Chorprojekt – unter der Leitg. von Rinhard Ziegler wird ein buntes Repertoire an Chorsätzen einstudiert, die am Sonntag beim Bezirksgottesdienst vorgetragen werden (Friedenskirche Esslingen / für Mittagessen, Kaffee und Kuchen ist gesorgt)

So., 17.07.

10:00 Uhr Bezirksgottesdienst mit Superintendentin Dorothea Lorenz, begleitet vom Projektchor (Friedenskirche Esslingen)

Unsere Online-Angebote und weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.emk-esslingen.de. Kontakttelefon 0711-317202 (Panteleit) oder 0711-3454403 (Hanak).