Indische Momente beim Ehrenamtsfest

Foto: Bildquelle: Team Öffentlichkeitsarbeit

Den Auftakt zum diesjährigen Mitarbeiterfest bildete eine Andacht im Münster St. Paul. „Was verbindet, was motoviert Ehrenamtliche?“ – mit diesen Fragen führte Pfarrer Jobin George direkt in das Thema seiner Predigt (Apg 2, 44-47) ein. „Kirche, das ist nicht in erster Linie ein Gebäude, sondern Gemeinschaft. Sie lebt, weil Menschen sich mit ihren je unterschiedlichen Gaben engagieren. Unsere Zeit ist geprägt von Verunsicherung und Zukunftsangst, alte Strukturen brechen weg, das Neue, auch in der Kirche ist noch nicht sichtbar. Das verbindet uns mit den ersten Christen. Trotz schwieriger Zeiten blieben sie zusammen und feierten im Vertrauen auf Gott gemeinsam. Auch Ehrenamtliche heute geben ein Zeichen gelebter Gemeinschaft“ so Pfarrer Jobin George und dankte allen Engagierten stellvertretend für das pastorale Team für ihren Einsatz.

Im Anschluss an die Andacht wurde dann im großen Paulussaal im Salemer Pfleghof gemeinsam gefeiert. Ein leckerer Mango-Cocktail erwartete die Gäste zur Begrüßung – ehe dann verschiedene indische Köstlichkeiten als Vorspeise serviert wurden. Reis, Salat und Hühnchen oder eine vegetarische Variante fanden sehr guten Anklang. Eine indische Tanzeinlage verband den traditionellen Tanz mit Elementen des Breakdance. Rhythmus und Bewegung sorgten für Begeisterung im Publikum und Pfarrer Jobin George stellte sein Heimatland und die Region Kerala mit Bildern und einem kleinen Vortrag vor. Für Viele ganz neue Einblicke.

Den Abschluss bildete eine Eiskreation mit Mango und Minze und ein Gute-Nacht-Lied aus Indien, das sowohl Dank für alle Ehrenamtlichen, wie auch ein Segen für Alle sein möge, die die Gemeinde St. Paul gemeinsam mittragen.