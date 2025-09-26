In jedem Fall gut: Singen!

Foto: Carl Rehberg

Wir singen alles, aber gründlich! Wenn Du einen neuen Chor in Esslingen suchst, der ein vielseitiges Programm bietet, von Barock bis Pop, von Oratorium bis Gospel, schau doch mal bei Esslinger Liederkranz vorbei!

Unsere Proben finden dienstags von 18.30-21 Uhr in der Aula der Schule Innenstadt statt (Gelände der Katharinenschule Esslingen, Blumenstr. 31). Neu- und Wiedereinsteiger/-innen, Reiselustige und Singbegeisterte sind herzlich willkommen!

Kontakt: Steffi Bade-Bräuning, künstl. Leiterin, sbb@sbb-musik.de, Tel 0711 80 64 019. www.esslinger-liederkranz.de