In die Luft gehen – Gleitschirmaction am 12. Juni

Foto: fs gp

Mit den Jugendtreffs des Evangelischen Jugendwerks kann man immer wieder Besonderes erleben. Dieses Jahr ist eines der Highlights der Gleitschirm-Schnupperkurs für Jugendliche ab 14 Jahre. Am Sonntag, 12.6. wird am Vormittag mit Kleinbussen die Schwäbische Alb angesteuert. Dort geht es nach einer fachkundigen Einweisung am Nachmittag in die Luft. Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, wenn der Schirm am Flughang über einem zu Tragen beginnt und man sich immer leichter fühlt. Jede oder jeder ist selbst an den Seilen und entscheidet über Abheben und Flughöhe. Der Flugtag endet bei der abendlichen Rückfahrt mit einem gemeinsamen Essen in einem Schnellrestaurant. Weitere Informationen gibt es auf der Ferien-Seite des Stadtjugendrings Esslingen.

www.ferien-esslingen.de/VeranstaltungDetails.aspx?veranstaltungId=1294

Über diese Seite erfolgt auch die Anmeldung. Das Gleitschirmfliegent kann für Esslinger Jugendliche dank diverser Zuschüsse zu einem unschlagbaren Preis angeboten werden. Weitergehende Fragen können direkt im Jugendtreff FunTasia in Berkheim oder im Jugendtreff t1 auf dem Zollberg beantwortet werden. Oder per Mail gestellt werden unter t1@eje-esslingen.de