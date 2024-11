In Berkheim wird jetzt geDIBBERt

Foto: Team Öffentlichkeitsarbeit Freie Wähler

Das Herz schlägt hoch, wenn eine neue Kindertagesstätte öffnet. Bei den Eltern, dass die Kinder erste Schritte alleine gehen; bei den Kindern, die sich auf den neuen Lebensabschnitt freuen und bei den Verantwortlichen in der Stadt, beim Bürgerausschuss oder im Gemeinderat. So gespannt war auch die gesamte Fraktion der Freien Wähler, die sich zur Einweihung nach Berkheim aufmachte. „Die neue Kita ist ein wichtiger Baustein in unserer Bildungs- und Betreuungslandschaft“, sagte Bürgermeister Bayraktar in seinem Grußwort.

Langersehnt wurde die Fertigstellung. Auf 3 Etagen befinden sich helle Räume, die über eine Rampe barrierefrei zugänglich sind. Noch fehlt den Kindern zwar ein ansprechendes Außengelände zum Spielen, aber auch der Wald und die Felder rund um Berkheim stehen auf dem Erkundungsprogramm der Kinder. 85 Prozent der Gesamtkosten trägt die Stadt Esslingen. Die restlichen Kosten wurden vom Träger, durch den Bund sowie eine großzügige Spende der Grundstückseigentümerin getragen.

„Wir haben hart dafür gearbeitet, damit diese Einrichtung ein Ort des Staunens, des Lachens und des gemeinsamen Lernens wird“, sagte Einrichtungsleiterin Jana Dressler.

Seit Mitte August werden die ersten Kinder aufgenommen und erfüllen nun das Haus mit Leben. In unterschiedlichen Räumen warten Bücher, Utensilien zum Bauen oder Kreativmaterialien auf ihren Einsatz. Spielerisches Lernen, Interaktion und das Meistern von Herausforderungen gehören zu den Prinzipien der Einrichtung und zum Konzept von Dibber.

Bevor nun die Einweihung gefeiert werden konnte, mussten aber einige Klippen umschifft werden. Durch den Neubau wurde es möglich, dass in der Teckstraße nun insgesamt 90 Kitaplätzen entstanden sind.

Wir Freien Wähler waren schwer beeindruckt von den vielen Ideen, die von der Planung bis zur Realisierung dort drinnen stecken. Die Zukunft der Kinder ist uns ein Herzensanliegen und so wünschen wir dem ganzen Team einen guten Start und viele strahlende Kinderaugen.