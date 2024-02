Immer mehr Autos – stimmen unsere Prioritäten ??

Foto: tagesschau.de

So viele sind unzufrieden, fühlen sich ungerecht behandelt. Sie wollen mehr finanzielle Unterstützung, mehr Steuernachlässe, mehr Subventionen! Man fordert “Energiepreisbremsen”, Fördergeld für die Sanierung des eigenen Gebäudes, die weitere massive Subventionierung des Flugtourismus usw. usw..

Aber andererseits spüren viele auch: mit Geld aus der Staatskasse kann man nicht alles und jedes finanzieren, nicht jeden Wunsch der mehr oder weniger mächtigen Lobbygruppen erfüllen.

Betrachten wir also mal eine der evtl. falschen Prioritäten in unserer Gesellschaft: Obwohl es in manchen Bereichen am Notwendigsten fehlt, so z.B. bei der Vorsorge gegen die Auswirkungen des Klimawandels (- inzwischen wohl weitgehend in Kauf genommen !?), investieren wir in immer noch mehr Autos: fast 49 Millionen wurden es in Deutschland im zurückl. Jahr – Tendenz weiter steigend.

Ein erheblicher Anteil der neu zugelassenen Fahrzeuge sind überschwere, überbreite, übermotorisierte Stadt-Geländewagen, genannt “SUV’s”. Viele davon im Rahmen des sog. “Dienstwagenprivilegs” vom Steuerzahler mitfinanziert – und zwar ebenso in der teuren Anschaffung wie auch im teuren Betrieb. Dabei verlangt inzwischen sogar die Internationale Energieagentur (IEA), eine eigentlich sehr konservative Behörde der OECD, dass die Staaten ihren Bürgern vom Kauf eines SUV mindestens abraten, besser gar regulierend eingreifen sollten. Denn weltweit haben diese SUV’s im Jahr 2023 fast die Hälfte d. Neuwagenverkäufe ausgemacht! Aber die wenigsten dieser Fahrzeuge dienen der Land- oder Waldwirtschaft, vielmehr ist das eine Lifestyle-Mode, die nicht nur zu übermäßigem Energieverbrauch führt, sondern auch unnötig viel vom öffentlichen Raum in unseren Städten beansprucht – zum Leidwesen von Zu-Fuß-Gehenden und mit dem Rad Fahrenden.

Stimmen also unsere Prioritäten noch? Immer mehr teure, umweltschädliche, unsere Städte verstopfende Autos – und an so vielen anderen Stellen fehlt es am Notwendigsten?