Im Vier Peh können die Lichter wieder angehen

Foto: Freie Wähler

Nicht immer gilt, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Doch beim Vier Peh hat der Wille vieler geholfen. Nun konnte eine tragfähige Lösung gefunden werden. Damit kann das Vier Peh in den nächsten Jahren am bekannten Standort weiter betrieben werden. Der Verwaltungsausschuss des Gemeinderates stimmte der Pachtverlängerung zu. Daran gekoppelt sind notwendige Instandsetzungsmaßnahmen, die vor einer Eröffnung des Vier Pehs nun zügig durch die Pächterin und den Förderverein durchgeführt bzw. beauftragt werden müssen.

„Wir Freien Wähler freuen uns, dass in der Esslinger Institution „Vier Peh“ wieder die Lichter angehen können“, so Annette Silberhorn-Hemminger, Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler. Beeindruckt sind die Freien Wähler auch von den vielen Unterstützern des Vier Pehs. „Die Unterstützung blieb nicht nur in der Leserbriefspalte der Zeitung hängen. Vor Ort wird tatkräftig mitgearbeitet und das Spendenziel von 7.000 Euro auf einem Spendenportal wurde mit über 6.000 Euro fast schon erreicht. Das ist klasse“, betont Silberhorn-Hemminger.

Die Freien Wähler weisen im Verwaltungsausschuss jedoch auch darauf hin, dass die Lösung am jetzigen Standort nicht langfristig sein kann, denn nach dem Umzug der Hochschule in die Weststadt wird die Fläche in einigen Jahren entwickelt werden. Somit muss bei aller Freude über den Verbleib des Vier Pehs die Frage nach einem zukünftigen, dauerhaften Standort für das Vier Peh bald von den Betreibern angegangen werden.Doch zunächst freuen sich die Freien Wähler darauf, bald eine Fraktionssitzung im Vier Peh ausklingen lassen zu können.