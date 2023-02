Im Sommer nach Irland – Infoabend

Foto: Christoph Bäuerle

Am 2. März 2023 um 19:00 Uhr sind alle angemeldeten Mitreisenden und weitere Interessierte zu einem Informationsabend im Gemeindehaus Laterne neben der Stadtkirche eingeladen. An diesem Abend wird die Irlandreise der Stadtkirchengemeinde vom 19. – 28. Juli 2023 vorgestellt werden. Es ist Raum für Gespräch und direkte Fragen.

Die Natur- und Bildungsreise wird Pfarrer Christoph Bäuerle zusammen mit „Biblische Reisen“ durchführen. Eingeladen sind alle, die sich gerne in ökumenischer Verbundenheit auf den Weg machen, den Reiz der besonderen Insellandschaft und die Spuren des frühen keltischen Christentums zu entdecken. Unsere zehntägige Reise verbindet ein vielfältiges Besichtigungsprogramm mit herrlichen Natureindrücken und kleinen Wanderungen. Vorgesehen ist auch eine Begegnung mit der deutschen lutherischen Gemeinde in Dublin.

Das ausführliche Reiseprogramm mit grundlegenden Informationen zur Reise findet sich in Kirchen und auf der Homepage der Evangelischen Stadtkirchengemeinde www.stadtkirchengemeinde-esslingen.de. Es gibt ein spezielles Anmeldeformular, das von der Homepage herunterladen oder, wie auch das Reiseprogramm, in Papierform im Gemeindebüro in der Augustinerstraße 12 (Tel. 0711-39697342) abgeholt bzw. per Mail angefordert werden kann – gemeindebuero-essingen@elk-wue.de . Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Pfarrer Christoph Bäuerle – christoph.baeuerle@elkw.de – Telefon: 0711-39697348.