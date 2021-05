Ihre Spende an die FBS wird von der KSK verdoppelt

Foto: FBS ES

Das Spielezimmer der Ökumenischen Familienbildungsstätte Esslingen (FBS) ist in den letzten Monaten stark nachgefragt und gut angenommen worden. Für viele Familien war das ein sehr willkommenes und kostenloses Angebot, mal aus der eigenen Wohnung zu kommen und einen neuen Raum mit anderen Spielmöglichkeiten und -geräten zu erobern. Wir wollen unsere Bewegungs- und Begegnungslandschaft für kleine und große Besucher der FBS erweitern und ausbauen, um damit möglichst alle Sinne anzusprechen. Derzeit fehlen uns dafür noch rund 3.500 Euro. Wir sind für jede Spende dankbar. Sie kommt in vollem Umfang dem angegebenen Zweck und damit den betroffenen Familien zu Gute. Und das Allerbeste: Die Kreissparkasse Esslingen verdoppelt Ihre Spende, wenn Sie möglichst gleich am 17. Mai ab 9 Uhr für den Bewegungsraum und die Sinneslandschaft der FBS einen Betrag zukommen lassen. Gehen Sie einfach auf unsere Homepage www.fbs-esslingen.de und klicken unter Aktuelles die „Spenden-Verdoppelungs-Aktion“ an. Dann können Sie der FBS mit einer Überweisung, einer Lastschrift, per PayPal oder mit der Kreditkarte helfen. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung zum Wohle der Familien.

Am 19. Mai ab 20 Uhr gibt es ein Online-Angebot für Frauen in Trennungssituationen. Frauen treffen sich in einer Gruppe, um sich gegenseitig auf ihrem Weg der Trennung oder des Bleibens in ihrer Partnerschaft zu unterstützen. Die Themen bestimmen die Frauen selber. Oft geht es um Wut und Trauer, Existenzsicherung, Sorge um die Kinder. Das Angebot ist kostenfrei.

Im Hochsensiblen-Treff am 20. Mai ab 19.30 Uhr kommen ein Mal monatlich Menschen miteinander ins Gespräch, treffen sich zum Austausch, Derzeit noch nicht gemeinsam vor Ort sondern online.

Die FBS nutzt für ihre Online-Kurse das Videokonferenzsystem Zoom. Nach der Anmeldung erhalten Sie rechtzeitig einen Zugangslink. Anmeldung und weitere Infos unter www.fbs-esslingen.de.