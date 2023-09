Ihr Geld nur für guten, wirklich grünen Strom!

Foto: Onkel Holz / WikiCommons

Viele Menschen wollen den Ausstieg aus den fossilen Energien Kohle, Erdgas und Erdöl voranbringen. Denn es ist ja die Verbrennung dieser Stoffe und der damit verbundene Ausstoß an Klimagasen, welche den Treibhauseffekt in der Erdatmosphäre verstärken. Und so zerstören wir mehr und mehr das insgesamt freundliche Klima, das uns bisher zugute kam! Dieses seitherige Klima war die Grundlage für unsere menschliche Siedlungskultur, unsere erfolgreiche Landwirtschaft und unsere zuverlässige Wasserversorgung. Inzwischen kippt das weltweite Klima aber in Richtung höherer Durchschnitttemperaturen in der Luft und in den Weltmeeren, demzufolge häufen sich die Extremwetterlagen, die ganze Landstriche verwüsten, Ernten vernichten, Häuser und ganze Siedlungen verschlingen. Weltweit müssen immer mehr Menschen ihre Heimat verlassen, um in weniger gefährdeteten Regionen ihr Überleben zu sichern – Klimaflüchtlinge!

Diese schlimmen Entwicklungen sollten wir eindämmen, indem wir unsere Energieversorgung nun schnellstmöglich auf emissionsarme Techniken und erneuerbare Quellen wie Sonne, Wind, Biomasse, Wasserkraft und Erdwärme umstellen. Aus diesem Grund wechseln wohlmeinende Menschen ihren Stromtarif und bestellen “Grünen Strom”.

Allerdings – man muss dabei sehr genau hinschauen! Denn nicht jeder als “grün” bezeichnete Strom bringt den Ausbau der Erneuerbaren wirklich voran: wenn z.B. ein Stromkonzern, der über viele verschiedene Arten von Kraftwerken verfügt, nun den Strom aus längst schon vorhandenen Wasserkraftwerken einfach als “grünen” Strom getrennt vermarktet, zu evtl. sogar höheren Preisen, dann ändert das am Stromerzeugungsmix hier in Deutschland rein gar nichts.

Man muss daher unbedingt darauf achten, dass der Stromlieferant fortwährend in neue, regenerative Energieanlagen investiert – das ist die Bedingung für wirklich “grünen” Strom! Erkennen kann man das u.a. am “Grüner-Strom-Label”, Näheres dazu hier: https://gruenerstromlabel.de/ .