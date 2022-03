Idyllisches Eselsburger Tal

Foto: Ulrike Trittler-Knoll

Zu einem spontanen Sonntagsausflug an die Brenz trafen sich neun Kanuten der Kanuvereinigung Esslingen. Da die Einsatzstelle in Bolheim durch eine Baustelle gesperrt war konnten die Boote erst in Anhausen zu Wasser gelassen werden. Der Parkplatz dort war fast voll, denn das perfekte, sonnige und warme Wetter lockte viele Ausflügler ins Eselburger Tal. Auch Spaziergänger, Jogger und Wanderer genossen den schönen Märztag.

Auf dem Wasser waren die Kanuten allerdings fast alleine Der kleine Wiesenfluss Brenz führt in einer großen Schleife durch das Naturschutzgebiet Eselsburger Tal. Man sieht wie im klaren, kalten Wasser große Forellen zwischen den Wasserpflanzen hindurch flitzen. An einer Biberburg ging die Fahrt vorbei und den Uferbäumen haben Biber zahlreiche Nagespuren hinterlassen.

Direkt am Wasser konnte man im Biergarten eine wunderbare Mittagspause verbringen. Auf dem nächsten Abschnitt der Brenz saßen die Blässhühner schon auf ihren Nestern mitten im Fluss. Ein Sumpfbiber schwamm vor den Booten her und verschwand in seinem Bau in der Böschung. Auf der Wiese lag ein kleiner, junger Sumpfbiber und genoss ein Sonnenbad.

Es ist herrlich entspannend auf einer leichten Strömung an den pittoresken Albfelsen vorbei durch dieses einzigartige Idyll zu gleiten. Der Ausstieg in Herbrechtingen war viel zu schnell erreicht und es ging wieder nach Hause.