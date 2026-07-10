„Ich wollte immer…“ vs. „Ich mach’s“

Foto: Esslinger Liederkranz

Lang gehegter Wunsch oder spontane Idee: es gibt viele Wege, um zum Chorsingen zu kommen. Die einen wollen sich stimmlich entwickeln, die anderen suchen Spaß an der Musik, wieder andere sind neu in der Stadt und sind gespannt auf neue Freunde, da sie in der Vergangenheit bereits Spaß am Chorsingen hatten.

Der eine singt gerne ambitionert, der andere zur Entspannung, für die eine ist das Chorsingen eine Auszeit zum stressigen Alltag, für die andere eine echte willkommene Herausforderung. Bei uns sind alle willkommen!

Wer also Lust hat, am nächsten Dienstagabend zu schnuppern, ist herzlich eingeladen. Kontakt : 0711 80 64 019, sbb@sbb.musik.de, www.esslinger-liederkranz.de – wir sind der traditionsreichste Chor Esslingens, Freizeitchor, ambitioniertes Ensemble, Treffpunkt vieler verschiedener Menschen aus allen Bereichen der Gesellschaft. Von Klassik bis Halloween-Musik, von Oratorium bis Gospel. Wann kommst Du dazu?