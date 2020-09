„Ich habe kein Auto mehr, ich habe stadtmobil!“

… das sagen immer mehr Menschen in Städten mit einem guten CarSharing-Angebot, so auch in Esslingen, wo schon 1994 engagierte VCD-Mitglieder das erste Gemeinschaftsauto in Betrieb nahmen.

Wer sich in den stadtmobil-Wochen bis zum 30. Oktober anmeldet, kann sich vom vielfältigen Fahrzeugangebot, den fairen Preisen und der kinderleichten Nutzung per App und Chipkarte überzeugen. Zudem erhalten Neukunden in diesem Zeitraum 3x 10 Euro Zeitkostenguthaben als Belohnung.

Viele Esslinger machen es bereits vor: CarSharing kann eine Alternative zum eigenen Auto sein – als Ergänzung zum Öffentlichen Nahverkehr, zum Radfahren und Zufußgehen. In der ganzen Region Stuttgart können 520 Fahrzeuge an 220 festen Stationen genutzt werden. Man ist auch nicht wie beim eigenen Auto auf einen bestimmten Fahrzeugtyp festgelegt, sondern kann sich je nach Bedarf für einen Kleinwagen, den Familienkombi, den 9-Sitzer-Kleinbus oder einen Transporter entscheiden. CarSharing ist auch etwas für Menschen, die Bequemlichkeit lieben: Um Dinge wie Wagenpflege, Werkstatt oder TÜV muss man sich nicht mehr kümmern.

Weitere Informationen zu den stadtmobil-Wochen unter Telefon 0711/945436-36 oder unter www.stadtmobil-stuttgart.de. Eine online-Anmeldung ist möglich. Eine bereits vorhandene VVS-polygoCard kann für das CarSharing freigeschaltet werden.

Am Sonntag, 20. September, laden VCD und rund 20 andere Initiativen von 10:00 bis 18:30 Uhr wieder zu Mobil ohne Auto im Tiefenbachtal zwischen Nürtingen und Beuren ein. Auf sieben Kilometern gesperrter Straße kann die Natur per Pedes, Fahrrad oder Inline-Skates in ungewohnter Ruhe und entschleunigt erlebt werden. Das ist einen Ausflug wert!