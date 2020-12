HORNBACH ESSLINGEN HILFT

Foto: MG

Kurzentschlossen und unbürokratisch hat Hornbach Esslingen die Tierrettung mit einer Spende in Form von Baumaterial unterstützt. Wer kennt Hornbach in Esslingen nicht, den großen Bau- und Gartenmarkt im Industriegebiet. In seinem Nachhaltigkeitsbericht macht sich Hornbach für die Umwelt und den Schutz des Waldes stark. Getreu nach seinem Motto: „Es gibt immer was zu tun“. Wie wahr dieses Mott ist. Die Tierrettung Mittlerer Neckar wiederum setzt sich für das Leben der Wildtiere ein, deren Zuhause der Wald und die Natur im Allgemeinen ist. Damit haben Hornbach und die Tierrettung etwas Elementares gemeinsam, und es bedurfte nicht viel Überzeugungsarbeit – die engagierte Marktleitung stimmte gleich zu, die Arbeit der Tierrettung zu unterstützen. Von der ersten Anfrage bis zur Abholung des Materials vergingen gerade einmal 4 Wochen. Eine sehr unbürokratische Unterstützung, wie man sie sich wünscht! So konnte die Tierrettung sich am Donnerstag, 19.11.2020, Baumaterial in Höhe von 300,00 € für das aktuelle Gartenprojekt aussuchen. Das Material dient der Revitalisierung des neuen Stückles, auf dem zukünftig verletzte Wildtiere zur Pflege in die geplante Voliere einziehen können. Die Tierrettung bedankt sich herzlich für die unkomplizierte und tierisch sinnvolle Unterstützung von Hornbach Esslingen! Ein schönes Beispiel, das Vorbildcharakter hat. Alles Gute und bleiben Sie gesund!