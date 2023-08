Hohes Niveau

Foto:

Hohes Spielniveau der Jugend

Der Tennisclub Esslingen hat zum 30. Mal den WTB-Cup Christa-Mack-Gedächtnis-Turnier, das an die gestorbene Jugendwartin des Vereins erinnert, ausgerichtet. Am vergangenen Wochenende nahmen 70 Kinder und Jugendliche an dem überregionalen Jugendturnier teil. Damit haben mehr Jugendliche gemeldet als im Vorjahr.

Die jungen Tenniscracks kamen überwiegend aus der Region, aber auch Teilnehmer aus anderen Verbänden gingen an den Start. Alle Altersklassen konnten gespielt werden, jedenfalls bei den männliche Jungcracks. Bei den Mädchen hatten U14 und U 18 zu wenige Teilnehmerinnen Aus dem gastgebenden Verein haben Nico und Elias Kocher teilgenommen, ein weiterer gemeldeter Spieler, Hendrik Ziegler, musste allerdings verletzt zurückziehen. Die beiden Kocher-Zwillinge spielten im Finale der Nebenrunde der U 14 männlich gegeneinander, mit dem besseren Ende für Elias Kocher, der seinen Bruder mit 6:1, 6:3 besiegte.

Meist setzten sich die gesetzten Spieler und Spielerinnen durch, aber es gab auch Überraschungen. In der Königsklasse U 18 männlich traf die Nummer 1 der Setzliste, Luca Wörner von der TEC Waldau mit Leistungsklasse 3,5 auf den an Platz drei gesetzten Jan Has vom SSV Ulm mit der LK 4,5. In einem hochklassigen Match besiegte Has seinen favorisierten Konkurrenten klar mit 6:0, 6:2.

Da das Clubrestaurant beim TCE geschlossen war, sorgten Platzwart Lino Carlucci und Turnierdirektor Thomas Schwab für die Verpflegung. Vereinspräsident Michael Löhle sowie sein Stellvertreter Karsten Brand und der frühere Sportwart Sebastian Spies waren für die Turnierleitung zuständig. Brand und Spies überdies als Oberschiedsrichter im Einsatz.

Für Turnierdirektor Schwab war es ein gelungenes Turnier, zumal die aktuelle Veranstaltung 15 Prozent mehr Teilnehmer als im Vorjahr verzeichnete. Den TCE-Sportwart hat das hohe Niveau der Spiele sowie der faire Umgang der jugendlichen Akteure beeindruckt.