Hohenkreuz: Talk und Quartier-Spaziergang

Foto: Christoph Schweizer

Nach langer Pause lädt die Kirchengemeinde St. Bernhardt zum Hohenkreuz endlich wieder live und vor Ort zum „Talk in Hohenkreuz“ ein. Er ist am Donnerstag, 14. Oktober, 20 Uhr im Saal der Hohenkreuzkirche (Seracher Str. 2). Die Gäste sind Alexander Kögel (Modehaus Kögel, Stadtrat, Sprecher der City-Initiative Esslingen) und Diakonin Anina Pallmann (Gemeindediakonin, Schwerpunkt Jugend- und Familienarbeit). Bei beiden geht es unter anderem darum gehen, wie sich die Corona-Zeit auf ihre Arbeit auswirkt, welche neuen Formate entwickelt wurden und was ihre Ideen für ein gutes Zusammenleben sind. Bei Talk in Hohenkreuz verwickelt Pfarrer Christoph Schweizer seine Gäste ins Gespräch „über Gott und die Welt“. Es gilt 3G: Genesen, geimpft oder getestet. Reduziertes Platzangebot. Anmeldung empfohlen an pfarramt.esslingen.hohenkreuz@elkw.de.

Herzliche Einladung zum Quartiers-Spaziergang durch den Esslinger Norden. Gemeinsam mit dem Esslinger Kunstgeschichtler, Historiker und Stadtführer Dr. Christian Ottersbach erkunden wir das Quartier zwischen Hohenkreuz- und St.-Bernhardt-Kirche. Samstag, 16. Oktober, 15 bis 16:15 Uhr, Treffpunkt unter den Arkaden der Hohenkreuzkirche.