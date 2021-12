Hoffnung, Vorfreude und ein Blick voraus

Es tut uns allen gut, wenn die Hoffnungen größer und stärker sind als die Befürchtungen, wenn Vertrauen ausgeprägter und stärker ist als die Sorge. Einfach scheint das derzeit nicht zu sein. Vielleicht gelingt es am ehesten, wenn wir uns auf das Wesentliche besinnen und uns nicht jeden Tag durch Hiobsbotschaften verunsichern lassen. Wie wäre es, den Lichterglanz in der Adventszeit als erhellend und Hoffnung spendend wahrzunehmen, sich die Vorfreude auf Weihnachten nicht nehmen zu lassen, sich ganz bewusst an Kleinigkeiten zu erfreuen? Und dann gibt es ja auch noch die Ökumenische Familienbildungsstätte Esslingen (FBS). Sie hat für 2022 über 350 Veranstaltungen im Angebot. Da ist nicht nur für Kinder und Eltern viel Interessantes, Abwechslungsreiches und auch Entspannendes dabei. Schauen Sie sich das Jahresprogramm in Ruhe an (www.fbs-esslingen.de oder als Printausgabe) und entscheiden Sie dann, was für Sie passend ist.

Yoga für Männer zum Beispiel startet am 10. Januar; 8x montags ab 19 Uhr. Hier wird das alte Vorurteil, Yoga sei nur etwas für Frauen, nicht nur entkräftet sondern widerlegt. Kursnummer 2022-J148. Nähere Infos und Anmeldung unter www.fbs-esslingen.de.

Eine gute Gelegenheit, sich „dies & jenes“ von der Seele zu schreiben, Kurzgeschichten aus Ihrem Erfahrungsschatz zu Papier zu bringen, eigene Gedichte oder Märchen mit Fantasie und Kreativität niederzuschreiben ist die „Verführung zum Schreiben“ an fünf Nachmittagen; immer mittwochs von 14-15.45 Uhr. Kursnummer 2022-I038. Mehr Informationen und Anmeldung unter www.fbs-esslingen.de.

Mit Bewegung und autogenem Training zur wohlverdienten Entspannung heißt es ab 11. Januar neun Mal immer dienstags ab 18.15 Uhr. Dabei werden neben Techniken aus Qi Gong und Yoga auch Stretching und gymnastische Übungen zum Einsatz kommen. Kursnummer 2022-138.

