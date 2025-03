Hoffen auf einen zukunftsfähigen Aufbruch

Foto:

So – das also waren die Aufreger der letzten Wochen: das Zerbrechen unserer Regierung im Bund, der Wahlkampf, die vorgezogene Neuwahl! Nun haben wir neue Mehrheiten geschaffen – und irgendwann wird es hoffentlich wieder eine handlungsfähige Koalition und Regierung geben.

Der BUND setzt natürlich darauf, dass in diesem neuen Aufbruch der Zukunftssicherung unserer menschlichen Zivilisation das gebührende Gewicht eingeräumt wird. Denn genau darum geht es jetzt: jeder von uns, ebenso unser Land als Ganzes, sollten so handeln, dass auch für unsere Kinder und Enkel noch Aussicht auf ein gelingendes Leben besteht.

Derzeit steht das leider sehr in Frage: mit unseren gegenwärtigen Lebensstilen und unserem Wirtschaftsmodell bewirken wir, dass ständig weitere Pflanzen- und Tierarten – für unser Menschengeschlecht unverzichtbare Freunde und Helfer! – endgültig aussterben. Zugleich nehmen wir die fortschreitende Klimaerwärmung schulterzuckend hin, genauso wie den kaum gebremsten Raubbau an Rohstoffen. Und: wir fahren fort, unsere vielen “Abfälle” (wie z.B. Plastikmüll) einfach der schrumpfenden Natur zu übergeben. Nur ein Beispiel: die so produzierten Mikroplastik-Partikel finden sich inzwischen in den Gehirnen von uns Menschen – stehen dabei aber im Verdacht, Demenzerkrankungen zu fördern.

Aber: keine Partei legt derzeit eine ehrgeizige und sozial gerechte Klimaschutzagenda vor ! Manche propagieren stattdessen die fossil-atomaren Irrwege des letzten Jahrhunderts und verschieben die notwendige Klimaneutralität in eine sehr, sehr ferne Zukunft. Dabei wäre der Weg zu einer klimaneutralen Wirtschaft keine Belastung, sondern ein Wachstumstreiber.

Die kommende Bundesregierung ist gefordert!