Hört, es klingt,….

Foto: Bildquelle: Team Öffentlichkeitsarbeit; Matthias Vetter

Nach zwei Jahren des Provisoriums ist es nun soweit: Die neue Lautsprecheranlage im Münster St. Paul wurde aufgebaut und nun können die Besucher:innen an allen Plätzen gut und verständlich den Gottesdiensten und Veranstaltungen folgen.

Dafür waren natürlich viele Absprachen nötig. Ob die Farbgebung der Lautsprecher und deren Position im Kirchenraum. Reichen 2 große digitale Lautsprecher? Dann konnte mit dem Denkmalamt eine gute Lösung gefunden werden und die Handwerker frästen die Fugen zur Verlegung der Kabel auf.

Und warum nun dieser Farbton? Im Chorraum finden sich Altar und Ambo aus einem dunklen Stein. Deshalb auch farblich passend die beiden großen Lautsprecher links und rechts in einem dunkleren Grau-Ton. Diese Elemente lösen sich optisch vom hellen Sandstein ab und bilden damit die neue und auch funktionale Einheit im ehrwürdigen Kirchenraum. Ansonsten einfach bei einer der nächsten Kirchenführungen nachfragen. Dafür nehmen wir uns gerne Zeit!

Für die Kirchengemeinde ist das natürlich eine große Investition! Mit allen Arbeiten belaufen sich die Kosten auf ca. 55.000 Euro. Trotz Kirchensteuern würden uns über Spenden freuen! Mehr dazu finden Sie auf der Homepage www.stpaul-esslingen.de. Nun sind wir auf die verschiedenen Rückmeldungen gespannt. Wir sagen Dankeschön an die Handwerkerfirmen, die zum Gelingen des Projektes beigetragen haben: Fa. Steffens für die Akustik; Steinmetz-Betrieb Baki für die Steinarbeiten, Fa. Elektro Hans Rapp für oftmals spontane Elektro-Einsätze; dem Schlosserei-Betrieb Probst und den Denkmalbehörden von Stadt und Land. Zu guter Letzt auch Danke dem Münsterförderverein für die großzügige finanzielle Unterstützung.