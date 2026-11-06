Hören wir der Jugend endlich zu

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Am vergangenen Wochenende gingen tausende junge Menschen auf die Straße und das weit überwiegend friedlich. Plünderungen oder Ausschreitungen sind nicht zu rechtfertigen und müssen verurteilt werden. Doch bereits im Vorfeld der Proteste wurde von „gewaltbereitem Mob“ geredet und Demonstrationsverbote geordert. Das entspricht nicht dem Grünen Verständnis für Politik. Politik sollte zuhören, die Bürger:innen und ihre Sorgen ernst nehmen, sich für Lösungen stark machen und Veränderungen vorantreiben.

Die Forderungen der “Gen Z” sind einfach und nachvollziehbar: Bildung, Gesundheit, Klimaschutz, ein bezahlbares Leben.

Der Wohnungsmarkt in Esslingen macht es jungen Menschen fast unmöglich eine eigene bezahlbare Wohnung zu finden. Erst jetzt hat die Stadt begonnen ein großes, koordiniertes Sanierungsprogramm für alle Schultoiletten aufzulegen. Jugendliche finden in Esslingen nur wenige Räume, die auf ihre Bedürfnisse ausgerichtet sind. Orte an denen sie sein dürfen, ohne zu konsumieren, sind Mangelware.

Die Jugend ist unsere Zukunft heißt es immer, aber ihre Forderungen und Bedürfnisse werden kaum wahr oder ernst genommen. Junge Menschen in Esslingen und ganz Deutschland haben schon einmal die Erfahrung gemacht, dass ihr Engagement belächelt wurde und kaum Wirkung zeigte. Die Fridays for Future Bewegung brachte tausende in regelmäßigen Abständen auf die Straßen, doch ihre Anliegen verpufften weitgehend.



Wir Grünen nehmen die Forderungen ernst und verurteilen gleichzeitig Gewalt. Der Protest, den wir nun sehen, ist unbequem, doch in der Sache berechtigt. Wer will, dass junge Menschen der Demokratie vertrauen, muss sie ernst nehmen und sie beim „regeln“ mit an den Tisch lassen.