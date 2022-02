Foto: S. Bade-Bräuning

Im Frühjahr gemeinsam zu singen ist das Größte! Deshalb treffen sich die Sänger/innen des Esslinger Liederkranzes wöchentlich und genießen das gemeinsame Musizieren in vollen Zügen. Outdoor, Indoor, Online, Streaming, die singbegeisterten Mitglieder des traditionsreichen Chorvereins bremst so schnell niemand. Wer Lust hat, seine Stimme zu erheben und in den fröhllchen Gesang einzustimmen, ist hier genau richtig.

Der Kinderchor startet die Woche montags ab 16.15 Uhr auf dem Schulhof der Katharinenschule, der Gemischte Chor und der Kammerchor EL-Singers proben dienstags ab 18.30 Uhr. Information zum momentanen Probenmodus, Programm und Auftritten bei Steffi Bade-Bräuning, sbb@sbb-musik.de, www.esslinger-liederkranz.de