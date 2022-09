Hör mal: Deutschland singt und klingt!

Foto: S. Bräuning

Einen deutschlandweiten Event bringt der Esslinger Liederkranz e.V. 1827 am 3.10. nach Esslingen – umsonst und draußen. Auf der Aktionsfläche Ritterstr/ Amtsgericht wird es um 19 Uhr ein Open Air-Mitsingkonzert geben, mit modernen Songs und traditionellen Liedern. Das Konzert wird zeitgleich mit zahlreichen anderen Chören in Deutschland ein Zeichen der Hoffnung und der Gemeinschaft setzen. Songs wie „Lean On Me“ oder „You Lift Me Up“ stehen neben traditionellen Liedern – zum Hören und Mitsingen.

Neusänger/innen und Wiedereinsteiger/innen sind jederzeit herzlich willkommen! Chorerfahrung hilft in jedem Fall, aber auch ein gutes Gehör und Spaß am Singen. Kontakt: Steffi Bade-Bräuning, 0711-80 64 019, sbb@sbb-musik.de, www.esslinger-liederkranz.de