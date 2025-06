Hochschule und Schule kooperieren erfolgreich

Foto: SIE_gri

Die Studierenden des Bachelor-Studiengangs Kindheitspädagogik an der Hochschule Esslingen führten im Rahmen des Projektes Innovationsmanagement: Design Thinking zum Thema Technikinteresse in den internationalen Klassen der Schule Innenstadt Esslingen ein innovatives und modernes Projekt mit rund 20 Schülern durch.

Vier Studentinnen besuchten die Schüler am DaF/DaZ-Zentrum der Schule Innenstadt im Unterricht, um mit ihnen über das Thema Technik zu sprechen und im Anschluss daran ein Programm dazu durchzuführen.

Mit großem Interesse nahmen die Schüler an dem Projekt teil und die Ergebnisse konnten sich auch sehen lassen.

Prof. Dr. Phil. Rita Grimm, Professorin für Führung, Leitung und Management der Hochschule Esslingen, und der Schulleiter Jörg Hofrichter freuen sich über die gelungene Kooperation.