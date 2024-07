Hoch hinaus im Tenor!

Foto: S. Bade-Bräuning

Eines ist klar: jeder Chor such Tenöre. Aber nicht jeder Chor bietet Alternativproben für Leute mit vollem Terminkalender an (dienstags oder mittwochs ist die Frage!) oder probt mitten in der Innenstadt – wie der Esslinger Liederkranz. Grund genug, es mal auszuprobieren! Sing mit uns: alte und neue Songs, auch in verschiedenen Sprachen, Carmina Burana und Close Harmony-Songs. Im Frack und Zylinder, mit oder ohne Orchester, bei uns triffst Du auf ein breites Spektrum an Repertoire – und auf supernette Mitsänger/innen. Unser nächster Event findet wieder in Frack und Zylinder-Event statt: „Harmony Friends“.

Mach mit, wir freuen uns! Chorerfahrung ist gut, aber kein Muss. Info/ Kontakt: S. Bade-Bräuning, 0711 80 64 019, sbb@sbb-musik.de, www.esslinger-liederkranz.de